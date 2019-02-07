IGA Mobil uygulaması, Android cihazlarınız üzerinden İstanbul Havalimanındaki birçok hizmeti sizlere sunuyor.

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı, tüm etapları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi sunacak. Şu anda da uçuşlara açık olan İstanbul Havalimanı’nın resmi mobil uygulaması olan IGA Mobil, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliği sizlere sunuyor. Evden çıktığınızda, uçağa biniş kapısına ne kadar sürede ulaşacağınızı gösteren IGA Mobil uygulamasında, uçuş kartınızı taratarak ya da bilgilerinizi arayarak uçuş durumunuzu dilediğiniz yerden takip edebiliyorsunuz.

İstanbul Havalimanındaki mağazalar, ATM’ler, restoranlar, kafeler ve ihtiyaç duyabileceğiniz mekanları keşfedebilmeniz için Harita özelliği de sunan IGA Mobil uygulamasında, İstanbul’daki tüm etkinliklerden de haberdar olabiliyorsunuz. Havalimanına nasıl ulaşım sağlayacağınıza dair bilgilerin de yer aldığı IGA Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri