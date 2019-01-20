İGDAŞ uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan aboneliğiniz ile ilgili işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mobil uygulaması olan İGDAŞ, aboneliğinize dair birçok işlemi akıllı telefonlarınızdan gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Güncel faturalarınızı sorgulayarak ödeme yapabileceğiniz uygulamada, yüklü gelen faturalarınızda bir hata olduğunu düşünüyorsanız itiraz da edebiliyorsunuz. Geçmiş faturalarınıza erişme imkanı sunan İGDAŞ uygulamasında, sayaç arıza bildirimlerinizi de kolayca yapabilirsiniz.

Bağlantı ve kullanım sözleşmelerinize ulaşabileceğiniz İGDAŞ uygulamasında, sözleşme fesih işlemleri de kolaylıkla yapılabiliyor. E-devlet şifreniz ile giriş yapabileceğiniz ve birçok işlemi saniyeler içerisinde gerçekleştirebileceğiniz İGDAŞ uygulamasında, her mevsim aynı faturayı ödemek için sabit ödeme imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri