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İHH İnsani Yardım Vakfı 1.50 (Android)
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İHH İnsani Yardım Vakfı

1.50
Android
İHH İnsani Yardım Vakfı
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -
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Kolay kullanıma sahip bir yardımlaşma uygulaması

İHH İnsani Yardım Vakfı, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz İnsanı Yardım Vakfı'nın resmi uygulamasıdır.

Dünyanı pek çok farklı yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşabileceğiniz bir yardımlaşma uygulaması olan İHH, iyilik yapmak isteyenlerin işlerini kolaylaştırıyor. Basit kullanımı ve işlevsel özelikleriyle dikkatimizi çeken uygulamada bağış kartlarını inceleyebiliyor ve hızlı bir şekilde bağış yapabiliyorsunuz. Yaptığınız bağışların gidişatını da kontrol edebileceğiniz uygulamada kendinizi daha iyi hissedebiliyorsunuz. Kendi hesabınıza özel hatırlatıcılar da kurabileceğiniz uygulamada iyliklerinizin durumunu takip edebiliyorsunuz. Ayrıca yetim çoıcuklara da sponsor olarak masraflarını karşılayabilme imkanına sahip olduğunuz uygulama sizleri bekliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olaraki indirebilirsiniz.

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