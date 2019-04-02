IKEA Place, ülkemizde en çok tercih edilen mobilya mağazalarından IKEA’nın artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması. IKEA mağazasında görüp beğendiğiniz ancak evinizde nasıl duracağından emin olamadığınız ürünler olduğunda bu uygulama yardımınıza koşuyor. Android telefonunuzdan satın almayı düşündüğünüz IKEA ürününü seçip sanal olarak yerleştiriyor, evinizin köşesine yakışıp yakışmadığını görüyorsunuz. Düzeninizi bozmadan, yorulmadan mobilyaların nasıl duracağını görmek için harika bir uygulama.

Basit ancak etkileyici tasarımlı, kaliteli, kullanışlı binlerce çeşit mobilya ve ev aksesuarını uygun fiyatlarla sunan uluslararası mobilya mağazası IKEA’nın artırılmış gerçeklik uygulaması IKEA Place ile mağazaya gitmeden beğendiğiniz ürünün evinizde nasıl duracağını görebiliyorsunuz. Kanepeler ve koltuklardan tabure sehpalara kadar her şeyin üç boyutlu ve gerçek ölçekli modellerini içeren uygulamayla telefonunuzu IKEA ürününe yönelterek o ürün hakkında bilgi alma şansına da sahipsiniz.

Eşyayı yerleştirmek için:

Odanın iyi aydınlatıldığından emin olun ve akıllı telefonunuzu bel hizasında tutun.

Önünüzdeki zeminin yansımasız ve dağınık olmadığından emin olun.

Cihazınızı hareket ettirerek boş bir zemini tarayın.

Mevcut ürünlerin listesini arayın ve birini seçin.

Odada boş bir yer bulun, döndürün ve ürünü oraya yerleştirin.

Ürünleri seçin ve odanıza ekleyin.

Görsel aramayı kullanmak için: