iMaze, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir labirent oyunu olarak dikkat çekiyor. Dinamik mekanikleriyle karşımıza çıkan oyunda birbirinden zorlu labirentleri çözmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bölümlerin yer aldığı bir labirent oyunu olan iMaze, farklı oyun modlarını deneyerek yeteneklerinizi sınayabileceğiniz bir mobil oyundur. Oyunda üçgen ve daire labirentleri çözmeye ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sürekli olarak değişen bölümlere ayak uydurmanız gereken oyunda dikkatli olmalı ve doğru yoılları ortaya çıkarmalısınız. Dinamik mekaniklere sahip olan oyunda hedefleriniz de sürekli değişiyor. Bu nedenle elinizi çabuk tutmalı ve en kısa sürede bölümü tamamlamalısınız. Eğer can sıkıntınız sırasında oynamak için bir oyun arıyorsanız iMaze sizleri bekliyor. Kaliteli grafikleriyle de dikkat çeken oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

iMaze oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.