İpekyol uygulaması ile Android cihazlarınızdan giyim alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kadın giyim konusunda oldukça popüler olan İpekyol’un resmi mobil uygulaması, mağaza mağaza gezmeden dilediğiniz her yerden alışveriş yapma deneyimini sizlere sunuyor. Bluz, ceket, elbise, etek, şort, gömlek, pantolon, tunik ve aksesuar gibi birçok kategoride sunulan yüzlerce ürün çeşidine sahip olan İpekyol uygulamasında, beğendiğiniz ürünleri detaylı bir şekilde inceleyerek satın alabiliyorsunuz.

Ürünleri yakından inceleyebilmeniz için “super zoom” özelliği sunan İpekyol uygulamasında, aradığınız ürünlere kolayca ulaşmak için filtreleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alışverişlerinizden puan kazanıp, diğer siparişlerinizde kullanma imkanı da sunan İpekyol uygulamasında sipariş ödemelerinizi alternatif ödeme seçeneklerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Birçok kampanya ve fırsattan da anında haberdar olmanızı sağlayan İpekyol uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.