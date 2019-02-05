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İSEM 1.4 (Android)
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  4. İSEM - Android için İstanbul Engelliler Müdürlüğü Uygulaması

İSEM

1.4
Android
İSEM
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

İSEM uygulaması, İstanbul'da yaşayan engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak özellikler sunuyor.

İSEM uygulaması ile İstanbul’da yaşayan engelli bireyler ihtiyaç duydukları her şeye Android cihazlarından kolayca ulaşabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu İSEM uygulaması, İBB Engelliler Müdürlüğü’nün tüm hizmetlerini akıllı cihazlarınızdan sizlere sunuyor. İstanbul’daki tüm engelli merkezlerine kolay erişim imkanı sunan İSEM uygulamasında, engelli bireylerle iletişim için de hizmetler sunuluyor.

İşaret dili sözlüğü de sunan İSEM uygulamasında, oldukça kapsamlı bir sözlüğe erişim sağlayabilir ve siz de işaret dilini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, İBB Engelliler Müdürlüğü’nün tüm duyurularına da erişim sağlayabileceğiniz uygulamada, kurumun Twitter hesabını da takip edebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri

  • Engelli merkezlerine ait detaylı bilgiler
  • Engellilerle iletişim
  • Kapsamlı işaret dili sözlüğü
  • İBB Engelliler Müdürlüğü duyurularını takip edebilme
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