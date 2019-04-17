İstegelsin uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan market alışverişlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz.

Elektronik, giyim vb. alışverişlerin rahatlıkla yapılabildiği platformların yanında artık market alışverişleri de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Markete gitmeye zamanınız yoksa veya çok yorgunsanız, seçtiğiniz ürünleri özenle paketleyerek size ulaştıran birçok platform bulabilirsiniz. istegelsin uygulaması da bu amaç için geliştirilen ve sizi büyük bir zahmetten kurtulan online market uygulaması olarak öne çıkıyor.

Sebze, meyve, içecekler, kahvaltılık ürünler, süt ürünleri, et ve tavuk gibi birçok kategoride sunulan yüzlerce ürün bulabileceğiniz istegelsin uygulamasında, her ürünün en tazesini alabiliyorsunuz. İstediğiniz ürünün alternatifini göndermek yerine yeterli stok bulunduran istegelsin uygulamasında, online liste tutmak yerine listelerinizi dilediğiniz kişilerle paylaşma özelliği de bulunuyor. Çeşitli kampanyalardan da faydalanabileceğiniz istegelsin uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.