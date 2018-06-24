İYİ Seçim uygulaması, Android cihazlarınız üzerinden seçim sandıkları başında müşahit olarak başvuru yapabilmenizi ve seçim tutanaklarını göndermenizi sağlıyor.

İYİ Parti tarafından geliştirilen İYİ Seçim uygulaması, seçim sonuçlarının adil ve doğru bir şekilde tamamlanması için çeşitli özellikler sunuyor. Seçmenlerin gönüllü olarak sandıklarda müşahit olabilmeleri için başvuru yapabileceği sistemde, istediğiniz il ve ilçeyi seçebiliyorsunuz. Oy verme, oy sayım ve tutanak gönderme gibi konularda da bilgilendirme içerikleri bulunan uygulamada oy sayımı için destek de verebiliyorsunuz.

Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra açılan sandıklarda oyların sayımını takip etme görevini sizlere veren İYİ Seçim uygulamasında, sayım işlemi tamamlandıktan sonra ıslak imzalı tutanakları uygulama üzerinden göndermeniz isteniyor. Böylece gönderilen tüm tutanaklar birleştirilerek objektif bir şekilde oy sayımı yapılıyor. Eğer siz de seçimde oy sayımına destek vermek ve sandıkların başında görevli olmak istiyorsanız, İYİ Seçim uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.