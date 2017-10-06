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iZUM 1.0.2 (Android)
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  4. iZUM - Android için Akıllı Trafik Sistemi Uygulaması

iZUM

1.0.2
Android
iZUM
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz
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İZUM uygulaması akıllı kent İzmir'in trafiğine dair her şeyi sizlere detaylı bir şekilde sunuyor.

İZUM uygulaması, İzmir Ulaşım Merkezi tarafından hayata geçirilen ve İzmir’deki trafik durumu, otoparklar, yol çalışmaları, kazalar, otobüs hatları, hava durumu ve sağlık merkezleri hakkında bilgileri Android cihazlarınızdan sizlere sunan başarılı bir uygulama.

İzmir’i akıllı kentlerden biri yapma yolunda atılan bir adım olan İZUM, 5 bin kamera ve 10 bin cihazla akıllı trafik sistemi olarak devreye girmiş bulunmakta. Şehrin birçok noktasına yerleştirilen kameralarla istediğiniz bölgeyi canlı olarak izleme imkanı sunan uygulamada, Kazalar ve Yol Çalışmalarını da görebiliyorsunuz. Otobüs hatlarını harita üzerinden canlı olarak takip edebilme şansı da sunan İZUM uygulamasında gitmek istediğiniz yere, ulaşım aracını seçerek yol tarifi alabilmeniz de mümkün.

Hava durumu bilgileri ve açık olan eczanelerin bilgisine de ulaşabileceğini İZUM uygulaması, İzmir’de yaşayanların her alanda ihtiyaç duyabilecekleri şeyler düşünülerek tasarlanmış. Gideceğiniz yerde otopark sıkıntısı çekmemeniz için tüm otoparklardaki doluluk oranlarını da gösteren İZUM uygulamasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

Uygulama özellikleri:

  • Canlı kameralar
  • Otobüs hatları ve duraklar
  • Otopark doluluk oranları
  • Kazalar ve yol çalışmaları
  • Yol tarifi özelliği
  • Açık eczaneler
  • Hava durumu
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