Jelly Fill oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Jöle savaşları başlasın. Bu renkli jöleler hayatına ve oyuna renk katacak. Senin yapman gereken ise aralarında boşluk bırakmamaya özen göstererek onları yerleştirmek.

Bunu yapabilmek için de şekilleri uygun pozisyona getirecek şekilde çevirmelisin. Sonrası çok kolay. Birbiri ile eşleşen parçalar bir bütün olduğunda zafere ulaşmış sayılacaksınız. Onları böyle birleştirmek eminim ki sizin de çok hoşunuza gidecek.

Oldukça keyif veren ve sürükleyici bir oyun. Daha önce deneyimlemediğiniz tarzdaki bu oyun size fazlasıyla eğlence ve renkli bir ortam sunuyor. Sizler de bu avantajların keyfine varmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.