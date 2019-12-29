Farklı şekillere sahip rengarenk eşleştirme bloklarını uygun şekillerde bir araya getirerek puan toplayacağınız ve yardım ihtiyaç duyan zavallı bir köpeği kurtarmak için mücadele edeceğiniz Jewel Town, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı renk ve şekillere sahip onlarca bloktan yararlanarak sizden istenilen eşleştirmeleri yapmak ve puan toplamaktır.

Aynı şekle ve renge sahip en az 3 eşleştirme bloğunu farklı kombinasyonlarda bir araya getirerek blokları patlatmalı ve eşleştirmeleri tamamlayarak seviye atlamalısınız. Bu sayede yardıma muhtaç sevimli bir köpeğe el uzatarak onu kurtarabilir ve ekstra puanlar kazanabilirsiniz.

Oyundaki kare, elmas, damla, altıgen, üçgen, yıldız ve daha onlarca farklı şekle sahip bloktan yararlanarak eşleştirmeleri tamamlayabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Jewel Town, oldukça geniş bir topluluk tarafından tercih edilen kaliteli bir eşleştirme oyunudur.