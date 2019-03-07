Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Jewels Time: Endlees match, yüz binlerce oyun severin tercih ettiği eğlenceli bir eşleştirme oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafiklerin ve ses efektlerinin yer verildiği bu oyunda amaç, farklı renge ve şekle sahip onlarca elmas yığınları arasından, en az 3 adet aynı elması bir araya getirmek ve eşleştirmektir. Oyunda yüzlerce farklı eşleştirme bölümü yer almaktadır. Çeşitli modlarda oynayabilir ve eşleştirmeleri zamanında yaparak puan biriktirebilirsiniz.

Elmas yığınlarının yer aldığı bloklarda aynı renkteki ve şekildeki mücevherleri bir araya getirerek, sizden istenilen eşleştirme bloklarını tamamlamalı ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Elmas yığınlarının yok olması ve eşleştirmelerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için en önemli kural, aynı özelliğe sahip minimum 3 elmasın yan yana gelmesidir.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz ve keyifle oynayabileceğiniz Jewels Time: Endlees match, oldukça popüler bir eşleştirme oyunu olarak dikkat çekiyor.