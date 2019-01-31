Juicy World, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyun olan Juicy World, bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkıyor. Eşleştirme yaparak ilerleyebileceğiniz oyunda zorlu bölümler yer alıyor. Renkli ve bol animasyonlu grafikleriyle de renkli bir deneyim sunan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda çocuklar da eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorlar. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken uygun blokları taşımak ve patlatmak. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla da rekabet edebiliyorsunuz.

Juicy World oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.