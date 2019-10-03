Kandilli Rasathanesi Deprem Bilgi Sistemi 3.0 mobil, son deprem, son dakika deprem, deprem verileri, deprem haritası, deprem risk haritası ve daha fazlasını telefonunuzdan takip edebileceğiniz resmi uygulama. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve sunulan resmi Deprem Bilgi Sistemi uygulamasını Android telefonunuza indirerek, Türkiye’de gerçekleşen son depremleri takip edebilir, bulunduğunuz yerin ve Türkiye’de herhangi bir noktanın deprem geçmişini öğrenebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi, deprem mi oldu dediğimizde ilk baktığımız, son dakika deprem açıklamasını takip ettiğimiz en iyi deprem tahmin sitesi. Deprem tahmin siteleri arasında en doğru son dakika deprem bilgisini alabileceğimiz yer olan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün mobil uygulaması da bulunuyor. Android platformunda Deprem Bilgi Sistemi 3.0 adıyla yayınlanan Kandilli Rasathanesi mobil uygulaması, depremlerin sıklıkla meydana geldiği ülkemizde son dakika depremleri takip etmek için en iyi mobil uygulamalardan biri. Deprem takip, deprem haritası, deprem saatleri, depremle ilgili son haberler ve daha fazlasını veren ücretsiz bir mobil uygulama olan Kandilli Rasathanesi Deprem Bilgi Sistemi’nde depremi yaşayan kişiler nasıl, ne şiddette hissettikleri de bildirebiliyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede, nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın veya etkilerinin coğrafi dağılımı da tespit edilebiliyor.

Kandilli Rasathanesi Deprem Bilgi Sistemi Mobil Özellikleri