KAP Mobil uygulamasında, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nun yayınladığı tüm bildirimlere ulaşabilirsiniz.
KAP Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan kamuya açıklanması gereken bildirimleri takip edebilirsiniz.
Sermaye piyasası ve borsa mevzuatına göre, kamuya açıklanması gereken bildirimlerin toplandığı elektronik sistem olan Kamuoyu Aydınlatma Platformu, yüzlerce şirketi ve binlerce kullanıcıyı kapsıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamuya açıklanacak her türlü bildirimi gönderdiği sistemde açıklanan duyuruları takip edebileceğiniz KAP Mobil uygulaması da doğru ve anlaşılır bilgiye ulaşma imkanı sunuyor.
Uygulama üzerinden gönderilen bildirimleri saklayabileceğiniz ve sonra okumak isteyeceğiniz bildirimleri kaydedebileceğiniz KAP Mobil uygulamasında, bildirimleri sosyal medya platformlarında, WhatsApp, e-posta ve SMS yoluyla paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca, bu bildirimleri not olarak veya takvime kaydedebilmeniz de mümkün. Eğer siz de Kamuoyu Aydınlatma Platformu tarafından yayınlanan bildirimlere anında ulaşmak istiyorsanız, KAP Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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