KAP Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan kamuya açıklanması gereken bildirimleri takip edebilirsiniz.

Sermaye piyasası ve borsa mevzuatına göre, kamuya açıklanması gereken bildirimlerin toplandığı elektronik sistem olan Kamuoyu Aydınlatma Platformu, yüzlerce şirketi ve binlerce kullanıcıyı kapsıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamuya açıklanacak her türlü bildirimi gönderdiği sistemde açıklanan duyuruları takip edebileceğiniz KAP Mobil uygulaması da doğru ve anlaşılır bilgiye ulaşma imkanı sunuyor.