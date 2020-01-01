Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz King Oddball, ilginç bir yaratığı kontrol ederek tanklara ve helikopterlere karşı mücadele ederek onları devirmek için taş fırlatacağınız ilginç bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, havada asılı vaziyette duran ve uzun bir dile sahip olan garip yaratığı kontrol ederek parkurdaki çeşitli objeleri patlatmak için mücadele etmek ve seviye atlayarak sonraki parkurların kilidini açmaktır.

Yaratığın dilini uzatarak aldığı taşları tanklara, askerlere ve uçaklara fırlatmalısınız. Bu sayede onları patlatabilir ve parkuru temizleyerek yeni bölümlere geçebilirsiniz. Seviye ilerledikçe oyun daha da zorlaşmakta ve daha kalabalık parkurlar sahne almaktadır.

Parkurlardaki bütün objeleri vurarak maksimum puana ulaşmalı ve yolunuza devam etmelisiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan King Oddball, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.