KMPlayer VR, Android telefonunuzda sanal gerçeklik, 360 derece videoları oynatmak için kullanabileceğiniz en iyi video oynatıcılardan biri. Çoğu sanal gerçeklik gözlüğüyle uyumlu ve MP4, MKV, MOV, FLV dahil farklı VR formatlarını destekliyor.

Herkesin kullanabileceği basitlikte hazırlanmış bir VR video oynatıcı olarak karşımıza çıkan KMPlayer VR, Android 4.2 ve üzeri tüm telefonlarda kullanılabiliyor. Telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamayla VR videoları açmak için tek yapmanız gereken; URL’yi girmek. URL’yi yazdığınız vakit sanal gerçeklik videosu oynatılmaya başlıyor ve klasik, alışık olduğunuz oynatıcı karşınıza çıkıyor. Player üzerinde ileri - geri sarma, durdurma, tekrarlatma dışında sanal gerçeklik görünümü ve tam ekran arasında geçiş imkanı veren VR ile 2D veya 360 derece izleme seçenekleri sunan 360 düğmesi bulunmakta.

Samsung Gear VR, Oculus VR, Mi VR, HTC Vive ve daha birçok sanal gerçeklik gözlüğünü destekleyen oynatıcı, tamamen ücretsiz.