Last Time, etkinliklerinize ilişkin zaman çizelgesi tutan ücretsiz bir Android uygulaması. En son yaptığınız şeyin neler olduğunu veya ne zaman yaptığınızı hatırlamakta zorlandığınız olmuştur. Last Time uygulaması sizin için düzenli bir zaman çizelgesi tutar, böylece asla unutmazsınız.

Last Time - Etkinlik Yönetimi Uygulaması İndir

Last Time, takvim uygulamasından farklı olarak etkinliklerinizi akış şeklinde listeler, böylece anında o günkü ve yaklaşan etkinliklerinizi görebilirsiniz. Etkinliklerinizin listelendiği ana akışınızdan tek dokunuşla yeni bir etkinlik ekleyebilir, tek bakışta o ay içerisinde neler yaptığınızı geriye dönük olarak da görebilirsiniz. Etkinliklerinizi kategorize edebilir, etiket ekleyebilir, filtreleme yapabilirsiniz.