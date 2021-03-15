Last Time Android uygulaması, etkinlikleriniz için zaman çizelgesi tutar. Bu etkinlik akışı yöneticisi, ücretsizdir ve internetsiz kullanılabilir.
Last Time, etkinliklerinize ilişkin zaman çizelgesi tutan ücretsiz bir Android uygulaması. En son yaptığınız şeyin neler olduğunu veya ne zaman yaptığınızı hatırlamakta zorlandığınız olmuştur. Last Time uygulaması sizin için düzenli bir zaman çizelgesi tutar, böylece asla unutmazsınız.
Last Time - Etkinlik Yönetimi Uygulaması İndir
Last Time, takvim uygulamasından farklı olarak etkinliklerinizi akış şeklinde listeler, böylece anında o günkü ve yaklaşan etkinliklerinizi görebilirsiniz. Etkinliklerinizin listelendiği ana akışınızdan tek dokunuşla yeni bir etkinlik ekleyebilir, tek bakışta o ay içerisinde neler yaptığınızı geriye dönük olarak da görebilirsiniz. Etkinliklerinizi kategorize edebilir, etiket ekleyebilir, filtreleme yapabilirsiniz.
- Basit, minimalist arayüz: Last Time, açık ve koyu tema seçeneğiyle dikkatinizi dağıtmayan, kullanımı çok kolay bir arayüze sahip.
- Etkinlik kategorileri: İlgili etkinlikleri gerektiğinde aynı anda kolayca bulabilmeniz veya güncelleyebilmeniz için gruplayın. Etkinlikleri son giriş, geçmiş sayısı veya oluşturulma tarihine göre sıralayın.
- Etkinlik zaman çizelgesi: Her etkinlik girişinde notlar tutun. Girişler arasındaki ve her girişin oluşturulmasından bu yana geçen süreyi görün. Girişleri tarih aralığına veya notlara göre aratın.
- Akıllı hatırlatıcılar: Etkinliklerin size hatırlatılması için bildirimler planlayın. Uyarlanabilir bildirimler her etkinlik için son girişinize akıllıca uyum sağlar ve size doğru zamanda hatırlatır. Bildirimden kolayca girişler ekleyin.
- Widget’lar (Araç takımları): Güzel widget’lar, etkinliklerinizi her zaman göreceğiniz şekilde ana ekranınıza yerleştirmek için hem açık hem de karanlık temalarda sunulur. Kolayca widget’tan girişler ekleyin.
- Reklamsız ve Gizlilik odaklı: Uygulamada reklam, izleme veya ek izinler yoktur. Uygulama ücretsizdir, tamamen internetsiz çalışır, internet bağlantısı gerektirmez.
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