Lifecake uygulaması ile çocuklarınızın bebeklikten yetişkinliğine kadar olan gelişimlerini Android cihazlarınıza kaydedebilirsiniz.

2015 yılında Canon tarafından satın alınan Lifecake, bir zaman tüneli oluşturarak çocuklarınızın fotoğraflarını kaydetmenizi sağlıyor. Çeşitli sosyal medya platformlarındaki karmaşık ve reklamlı içerikten ziyade, tamamen sade ve reklamsız bir şekilde anılarınızı kaydedebileceğiniz Lifecake uygulamasında fotoğrafları düzenleyebilme şansı da sunuluyor.

Çocuklarının yetişkinliğine kadar olan dönemini fotoğraflayarak zaman tüneli oluşturabilen ebeveynler, istediklerinde bu fotoğrafları web sitesi üzerinden baskı halinde de alabiliyorlar. Yaşlara göre çizelgeyi kaydırarak foto-albümü inceleyebileceğiniz Lifecake uygulamasında fotoğraflarınızı telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan yükleyebileceğiniz gibi Facebook, Instagram, Picasa ve Dropbox’tan da yükleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri