LifeLock uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlayabilirsiniz.

4 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan LifeLock uygulaması, her iki saniyede 1 kişinin kimlik hırsızlığı mağduru olduğunu belirterek bu alanda etkin çözümler sunuyor. Kötü amaçlı kişilerin banka hesaplarınızı boşaltmak, adınıza sahte belgeler düzenlemek gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı sizi koruyan ve anında bildirim gönderen uygulamada bugüne kadar 9.5 milyon kimlik hırsızlığına karşı koruma bildirimi gönderilmiş.

Hesaplarınızda herhangi bir şüpheli etkinlik gördüğünüzde uygulama içerisindeki kimlik koruma ajanları devreye girerek size yardımcı oluyor. Uygulamadan gelen uyarılara yanıt vererek işlemlerin size ait olup olmadığını belirterek kendinizi koruma altına almanızı sağlayan LifeLock, Üye Hizmetleri bölümünden uygulama içi çağrı özelliği de sunuyor. Yıllık kredi notunuzu da sizlere gösteren ve değişiklikleri takip etmenize olanak sağlayan LifeLock uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.