Lumino City, Google’dan üstün başarı ödülü dahil birçok ödül almayı başaran mobil bulmaca macera oyunu. Hazırlanması günler sürmüş maketlerden oluşan bir dünyada geçen oyunda Lumi adında kaçırılan büyük babasını bulmaya çalışan genç bir kızın yerine geçiyorsunuz.

Kağıt, karton, yapıştırıcı, minyatür ışık ve makinalar kullanılarak tasarlanmış tamamı el yapımı bir şehirde geçmesiyle öne çıkan Lumino City, bulmaca öğeleri içeren harika bir macera oyunu. Bu tarz oyunları sevenler için maksimum 10 saat oynanış sunan yapımda Lumino Şehri için önemli bir amcanın kurtarılmasına vesile oluyorsunuz. Lumi ile birlikte şehri keşfediyor (gökyüzündeki bahçeler, tekneler, yıkılacakmış gibi duran evler), etkileyici mekanizmaları çözüyorsunuz. Her sahnede gerçek objelerle oynuyorsunuz.

Lumino City Özellikleri: