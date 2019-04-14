En iyi kombinleri oluşturarak şıklığınızı korumak istiyorsanız, M&S Türkiye uygulamasını kullanabilirsiniz.
M&S Türkiye uygulaması ile Android cihazlarınızdan birbirinden şık kıyafetleri satın alabilirsiniz.
Online kıyafet alışverişlerinizde size kolaylık sağlayan M&S Türkiye uygulaması, en iyi kombinleri oluşturarak şıklığınıza şıklık katabilmenize olanak tanıyor. Binlerce çeşit ürün yelpazesi sunan M&S Türkiye uygulamasında, kategoriler arasında gezerek ürünleri inceleyebilir ya da direkt ürün arama özelliğini kullanabilirsiniz.
Yapacağınız alışverişlerden puan kazanabilmenizi de sağlayan M&S Türkiye uygulamasında, puanlarınızı da harcayabilmenize olanak tanıyor. Anlık puan takibi bölümünden güncel puanlarınızı kontrol edebileceğiniz uygulamada size özel tanımlanan kampanyalardan faydalanabilir, kazandığınız hediye çeklerini dijital olarak yanınızda taşıyabilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- QR kod ile alışveriş yapabilme
- Puan takibi
- Size özel kampanyalar
- Ürün arama
- Dijital hediye çekleri
- Size en yakın mağazalar
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