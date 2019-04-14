M&S Türkiye uygulaması ile Android cihazlarınızdan birbirinden şık kıyafetleri satın alabilirsiniz.

Online kıyafet alışverişlerinizde size kolaylık sağlayan M&S Türkiye uygulaması, en iyi kombinleri oluşturarak şıklığınıza şıklık katabilmenize olanak tanıyor. Binlerce çeşit ürün yelpazesi sunan M&S Türkiye uygulamasında, kategoriler arasında gezerek ürünleri inceleyebilir ya da direkt ürün arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Yapacağınız alışverişlerden puan kazanabilmenizi de sağlayan M&S Türkiye uygulamasında, puanlarınızı da harcayabilmenize olanak tanıyor. Anlık puan takibi bölümünden güncel puanlarınızı kontrol edebileceğiniz uygulamada size özel tanımlanan kampanyalardan faydalanabilir, kazandığınız hediye çeklerini dijital olarak yanınızda taşıyabilirsiniz.

Uygulama özellikleri