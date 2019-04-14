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M&S Türkiye 1.0.2 (Android)
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  4. M&S Türkiye - Android için Alışveriş Uygulaması

M&S Türkiye

1.0.2
Android
M&S Türkiye
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

En iyi kombinleri oluşturarak şıklığınızı korumak istiyorsanız, M&S Türkiye uygulamasını kullanabilirsiniz.

M&S Türkiye uygulaması ile Android cihazlarınızdan birbirinden şık kıyafetleri satın alabilirsiniz.

Online kıyafet alışverişlerinizde size kolaylık sağlayan M&S Türkiye uygulaması, en iyi kombinleri oluşturarak şıklığınıza şıklık katabilmenize olanak tanıyor. Binlerce çeşit ürün yelpazesi sunan M&S Türkiye uygulamasında, kategoriler arasında gezerek ürünleri inceleyebilir ya da direkt ürün arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Yapacağınız alışverişlerden puan kazanabilmenizi de sağlayan M&S Türkiye uygulamasında, puanlarınızı da harcayabilmenize olanak tanıyor. Anlık puan takibi bölümünden güncel puanlarınızı kontrol edebileceğiniz uygulamada size özel tanımlanan kampanyalardan faydalanabilir, kazandığınız hediye çeklerini dijital olarak yanınızda taşıyabilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • QR kod ile alışveriş yapabilme
  • Puan takibi
  • Size özel kampanyalar
  • Ürün arama
  • Dijital hediye çekleri
  • Size en yakın mağazalar

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