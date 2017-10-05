Mad Dogs, sokak gangsterlerini kontrol ettiğimiz sıra tabanlı oynanış sunan rol yapma - strateji oyunu. Mükemmel ötesi grafiklere sahip olan oyunda kendi gangster dörtlümüzü yaratıp sokaklardaki diğer gangsterlere karşı mücadele ediyoruz. Tüm gangsterlerin anlamsızca birbirine girmiş durumda. Hayatta kalma üzerine kurulu sürükleyici bir strateji karşımızda.

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan gangster oyununda gangster üyesi profil kartlarını toplayarak kendi gangster takımımızı oluşturuyoruz.Her biri farklı beceri, güç ve dövüş stiline sahip gangsterlerden takımımıza en fazla dört ismi katabiliyoruz. Karşılıklı girişerek ilerlediğimiz oyunda gangsterleri harcadıkça yeni silah ve araçların sahibi oluyoruz.

Kasabanın en korku salan çetesi olmamızı isteyen oyunda mücadeleler PvP formunda. Yani; karşımızdaki dört gangsteri bizim gibi gerçek kişiler kontrol ediyor. Bu da filmleri aratmayan sahnelerin yaşanmasını sağlıyor.