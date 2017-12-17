Makro Market Sepeti uygulaması ile market alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapabilmeniz mümkün.

Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Makro Market Sepeti, market alışverişlerinizde zaman kaybetmeden ve yorulmadan alışveriş yapma imkanını sizlere sunuyor. Satın almak istediğiniz ürünleri akıllı telefonlarınız üzerinden seçerek kolayca sipariş verebileceğiniz uygulamada, siparişleriniz özenle hazırlanıyor ve kapınıza kadar getiriliyor.

Kredi kartı ile online veya kapıda ödeme, nakit ödeme gibi ödeme seçeneklerinden faydalanabileceğiniz Makro Market Sepeti uygulaması, istediğiniz gün ve saatte siparişlerinizin teslim edilmesini sağlıyor. Minimum 50 TL ’lik alışverişlerinizde kullanabileceğiniz uygulamada siparişlerinizi anlık olarak takip etme özelliği de bulunuyor. Barkod tarama özelliğiyle istediğiniz ürünleri barkod üzerinden bulabileceğiniz Makro Market Sepeti uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: