Martı uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan elektrikli scooter kiralayabilirsiniz.

Yeni bir girişim olan ve çevre dostu bir şekilde seyahat etme deneyimi sunan Martı, elektrikli scooter kirala yarak trafiğe takılmadan seyahat edebilmenizi sağlıyor. İstanbul Kadıköy’de hizmet veren uygulamada, kiralamak istediğiniz aracı bulduktan sonra Martı uygulaması üzerinden Başla butonuna basabilir ve scooter’ı teslim alabilirsiniz.

Elektrikli scooter’ı teslim almak için uygulama üzerinden açılan kamerada QR kodunu tarayarak veya elle girerek 4 haneli şifre ediniyor, ardından bu şifreyi elektrikli scooter’ın üzerindeki kilide girerek teslim alabiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir ulaşım şekli olan Martı uygulamasında kısa mesafedeki konumlara hızlı bir şekilde gidebilir, şehri turlayarak yeni yerler keşfedebilirsiniz. Kiralama ücretleri ve daha fazlası için Martı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.