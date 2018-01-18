Match Nine, hız ve zekayı ölçen harika bir sayı bulmaca oyunu. Sadece iki rakamı toplayarak 9’a ulaşmanız ve bunu sürekli tekrarlamanız gereken oyunda heyecanı artırmak için süre sınırı var. 81 saniye içerisinde mümkün olduğunca fazla kez 9’u bulmanız gerekiyor. Hazır mısınız?

Matematik temelli bulmaca oyunlarını seviyorsanız Android telefonunuzda kesinlike olması gereken bir oyun Match Nine. Vaktin geçmek bilmediği anda; boş zamanlarınızda, toplu taşımada, arkadaşınızı beklerken açıp oynayabileceğiniz türde süper eğlenceli bir sayı odaklı bulmaca oyunu. Oyunda ilerlemek için tek yapmanız gereken; iki rakamı toplayarak 9’u elde etmek. 9 rakamın karışık yerleştirildiği platform üzerinde oldukça hızlı olmanız gerekiyor. 81 saniye süreniz var ancak seri olursanız ekstra süre ekleniyor.