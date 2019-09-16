MEPAŞ uygulaması ile elektrik faturalarınızı veznelere gitmeden Android cihazlarınızdan sorgulayabilir ve güvenli bir şekilde ödeyebilirsiniz.

Aksaray, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinde hizmet veren Meram Elektrik Perakende A.Ş.’nin resmi mobil uygulaması olan MEPAŞ, birçok abonelik işlemini akıllı telefonlarınızdan gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz MEPAŞ uygulamasında fatura görüntüleme, borç sorgulama ve ödeme gibi işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

Abonelik bilgilerinizi değiştirmenize de olanak tanıyan MEPAŞ uygulamasında tarife değişikliği işlemleri de yapılabiliyor. Avantajlı elektrik tarifelerinden faydalanabilmek için başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz uygulamada kampanya ve duyurulardan anında haberdar olabileceğiniz gibi fatura ve ödeme hatırlatma gibi bilgilendirme servisinden de yararlanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri