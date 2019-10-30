Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Merge Cakes, birbirinden lezzetli onlarca farklı pasta yaparak müşterilerinize sunabileceğiniz ve aynı pastaları eşleştirerek puan toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, lezzeti pasta dilimlerinin yer aldığı bulmaca tablolarında aynı pastaları yan yana veya alt alta getirerek eşleştirmek ve puan toplamaktır. Pastaları birleştirerek yeni pasta türlerinin kilidini açabilir ve müşterilerinize lezzetli ürünler sunabilirsiniz. Eşleştirmelerde en lezzetli pastaları keşfederek ziyaretçilerinizin memnun kalması için mücadele etmeli ve seviye atlamalısınız. Sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden lezzetli toplam 81 adet pasta yer almaktadır. Ayrıca binlerce zorlu eşleştirme parkuru bulunmaktadır. Eşleştirmelerde puan toplayarak farklı pastalara ulaşabilir ve müşterilerinizi memnun ederek ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Merge Cakes, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.