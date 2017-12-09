Messenger uygulaması Android cihazlarınızdaki tüm sosyal medya uygulamalarını tek bir platformdan yönetmenizi sağlıyor.

Facebook, Twitter, Snapchat ve benzeri sosyal medya platformları hemen hemen hepimizin kullandığı servislerin başında geliyor. Bu platformların mobil uygulamaları da telefonlarımızda olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Ancak, telefonunuzda yeterince hafıza yoksa ve bu uygulamalardan bir veya birkaçını silmek zorunda kalıyorsanız, bu konuda size kolaylık sağlayacak bir uygulamadan bahsedelim.

Messenger uygulaması 40’tan fazla sosyal medya platformunu desteklemesiyle öne çıkan ücretsiz bir uygulama. Sosyal medya uygulamalarını yükleyerek telefonunuzun hafızasını doldurmadan, sadece Messenger’ı yükleyerek hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmeniz mümkün hale getirilmiş. Sosyal medya uygulamalarını tek bir platformdan yönetmenin dışında bu uygulamalarda metin, fotoğraf, emoji ve görüntülü sohbet gibi seçenekleri de kullanabileceğiniz uygulamada, hangi uygulamayı ne kadar süreyle kullandığınızı da görebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri