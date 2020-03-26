Metro Türkiye uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan güncel kataloglara ulaşabilir ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.

En büyük gross market zincirlerinden biri olan Metro’nun resmi mobil uygulaması olarak hazırlanan Metro Türkiye uygulamasında, yeni bir profil oluşturduktan sonra size en uygun kampanyaları görebiliyor ve güncel katalogları görüntüleyebiliyorsunuz. Hesabınız üzerinden güncel harcamalarınızı ve faturalarınızı da takip edebileceğiniz uygulamada, Metro kartınızın dijital versiyonunu da kullanabiliyorsunuz.

Size özel bölümünde size özel kampanyalar ı listeleyen Metro Türkiye uygulamasında detaylı bilgiye yine bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Çeşitli ürünlerin fiyat bilgisi ve diğer bilgilerini incelemenize de olanak tanıyan Metro Türkiye uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri