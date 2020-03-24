Xiaomi Mi Browser, Android telefonlar için internet tarayıcısı. Mobil cihazlar için hızlı ve güvenli tam özellikli web tarayıcısı Mi Browser, sosyal ağlardan (Facebook, Twitter, Instagram) video ve fotoğraf indirme, WhatsApp durum mesajlarını indirme, dosya yönetim araçları, gizli klasör gibi ek özelliklerle geliyor.

Webde gezinmek, arama yapmak, video izlemek, alışveriş yapmak, oyun oynamak için kullandığımız internet tarayıcılarına bir yenisi eklendi. Xiaomi’nin sadece Android telefon kullanıcılarına sunduğu web tarayıcısı Mi Browser, sosyal medyadan video indirme, dosyaları yönetme (cihazda depolanan videoları, ses dosyalarını, fotoğrafları yönetin ve öğeleri özel bir klasöre ekleyin), çeviri (kelime çevirme), karanlık mod, sesli arama, okuma modu, veri koruma seçenekleri, gizli gezinme modu ve daha birçok özelliğe sahip.

Xiaomi Mi Browser Android Özellikleri