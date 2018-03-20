Klasik bir puzzle oyunu olan Miga Forest, başarılı görselleri ve temasıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Bütün puzzle'larda orman konusunu işleyen oyunda yarım kalmış hayvan parçalarını tamamlıyor ve animasyonları görebiliyorsunuz.

14 farklı konuya sahip olan oyunda parçaları yerleştirdikten sonra hayvanların canlandığını ve birden hareket etmeye başladığını fark edeceksinizdir. Yani bu anlamda küçük yaştaki oyun severler için başarılı bir yapım olan Miga Forest, çocukların yaratıcılık ve görsel zekasında da olumlu etki yaratacaktır. Ayrıca hem eğlenecek hem de öğrenecek olan çocukların hayvanları tanımasına da olanak sağlıyor.

Herhangi bir kurala veya puanlama sistemine tabi olmayan oyunda 14 farklı hayvan bulunuyor. Karla kaplı haritalardaki dinozorlardan tutun da çölde bulunan deveye kadar pek çok hayvan bulmacası bulunuyor. Yani bu anlamda oyunu eğlenmek ve zaman geçirmek adına oynamanızı tavsiye ederim.

Miga Forest Özellikleri