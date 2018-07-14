Moment - Pro Kamera ile hiç zorlanmadan fotoğraflarınızı manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Pozlamayı, ISO, deklanşör hızını, netliği, beyaz dengesini, görüntü formatını ve daha fazlasını kolayca ayarlayabileceğiniz uygulamayı bir parmağınız ile kontrol edin.

Daha iyi düzenleme sağlayabilmek adına RAW formatında fotoğraflar çeken uygulamada otomatik olarak herhangi bir ayarı sıfırlamak ister misiniz? Üzerine iki kez hafifçe vurun. Tümünü otomatik olarak sıfırlamak mı istiyorsun? O zaman vizöre iki kez hafifçe vur ve boom!

Şimdilik yalnızca fotoğraflara destek sağlayan uygulamanın video için güncelleme alacağı dile getiriliyor. Horizon, Makro ve Gökyüzü seviyeleriyle mükemmel çekimler yapmaya hazır mısınız?

Moment - Pro Camera Özellikleri