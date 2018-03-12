Money Movers 2, hapishaneden kaçış oyunlarını sevenlere tavsiye edeceğim, zorlu bulmacalarla süslü bölümler sunan harika bir mobil oyun. Kizi Games’in internet tarayıcılarda da oynanabilen hapishane temalı bulmaca oyununda babalarını hapishaneden kurtarmaya çalışan iki kardeşin yerine geçiyorsunuz. Yüksek güvenlikli hapishaneye bir şekilde sızmanın yolunu bulmalısınız.

Çizgi film stili görsellere sahip olmasına karşın kendisine çeken bulmaca oyunu Money Movers’ın ikincisinde hapishanedeki babanızı kurtarmak için tekrar hapishaneye giriyorsunuz. İki kardeş gücünüzü birleştirerek gardiyanları ve 7/24 kayıt yapan güvenlik kameraları başta olmak üzere güvenlik sistemlerini atlatmalısınız. Unutmayın, birlikte hareket etmeniz gerekiyor.