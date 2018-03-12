Money Movers 3, web tarayıcıların ardından mobil platformda oynanabilir olan hapishaneden kaçış temalı zorlu bulmaca oyunu. Hapishaneden kaçmaya çalışan mahkumları yakalamak için uğraş verdiğiniz oyunda köpeğinizle birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde bölümü geçemiyorsunuz.

Kizi Games’in ilk olarak Android telefon kullanıcıları için oynamaya açtığı bulmaca oyunu Money Movers 3’te suçluları yakalayan tarafta bulunuyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere serinin ilk oyununda kardeşlerinizle birlikte cezaevinden kaçmaya çalışıyorsunuz. Muhafızlar ve güvenlik sistemlerini atlatmak için kafa yoruyordunuz. Serinin ikinci oyununda da hapishanedeki babanızı kurtarmak için uğraş veriyordunuz. Üçüncü oyunda roller tersine dönüyor; mahkumların kaçmalarına engel oluyorsunuz. Köpeğiniz dışında hiçbir yardımcınız yok!