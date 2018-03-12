Money Movers, Kizi Games’in webden sonra mobil platforma taşıdığı hapishane temalı bulmaca platform oyunu. Obje arayıp bulma tarzında kaçış oyunlarından sıkıldıysanız, oynamanızı isterim. Sadece 20 bölüm (+ bonus seviyeler) ancak bölümler hemen geçilebilecek kolaylıkta değil. İki karakterin de koordineli hareket etmesi gerekiyor.

Kizi Games’in Android platformuna özel çıkardığı bulmaca oyununda hapishanede yatan arkadaşlarını kurtarmak, özgürlüklerine kavuşturmak için harekete geçen iki kardeşin yerine geçiyorsunuz. Arkadaşlarınızı cehennemden çıkarmak için çok iyi plan yapmalısınız. Saatlerini şaşırmayan, son derece dikkatli gardiyanları atlatmanın, güvenlik sistemlerini çözmenin yollarını bulmalısınız. Kaçış kolay olmayacak. Kafa patlatmanız gerekecek.