Kendi kategorisi içerisinde detaylı özelliklere sahip olması ve farklı içerikler barındırmasıyla dikkat çeken MoShow - Slideshow Movie Maker, fotoğraflarınızı slaytlara çevirmenizi sağlayacak ücretsiz bir uygulamadır.

Birçok fotoğrafınızı tek bir video haline getirebileceğiniz uygulamada ayrıca çeşitli özellikleri kullanmayı ihmal etmeyin. Aynı şekilde slaytınızı daha eğlenceli hale getirmek için videonuza müzik ekleyin ve sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşın. Kullanıcılar en çok sevdiği filtreleri siz de deneyin ve fotoğraflarınıza bambaşka bir hava katın.

MoShow - Slideshow Movie Maker'da fotoğraflarınıza efektler uygulayabilir, renk ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Slaytınız üzerine yazılar ekleyip müzik koyarak eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

MoShow - Slideshow Movie Maker Özellikleri