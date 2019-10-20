Mobil oyun dünyasına yeni bir giriş yapan Tipping Point Limited ilk oyunu olan Mouse House: Puzzle Story’i hem Android hem de iOS platformunda oyunculara sundu.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Mouse House: Puzzle Story ile oyuncular birbirinden farklı bulmacalar ile karşılaşacak ve bu bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacaklar. Tıpkı diğer dekorasyon oyunlarında olduğu gibi oyuncular bulmacaları çözdükten sonra sevimli fareleri için bir yaşam alanı inşa edecek ve diledikleri gibi dekore edebilecekler.

Aynı renkteki nesneleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağımız oyunda 3 nesne ile kombinasyon yaparak yok edebileceğiz. Eğlenceli yapısı ile oyuncuları aksiyondna ve gerilimden uzak bir oynanışa götüren yapım güzel grafikleri ile de olumlu geri bildirimler almaya devam ediyor.

Yapım 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.