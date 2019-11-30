Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan Muğla’ya dair pek çok bilgiye anında erişebilirsiniz.

Muğla’da yaşayanların faydalanabileceği Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, büyükşehir belediyesi tarafından yayınlanan güncel haberler, duyurular ve kültür-sanat etkinliklerine ulaşabiliyorsunuz. Yapılması planlanan ve hayata geçirilen projeleri de inceleyebileceğiniz Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasında istek, öneri ve şikayetlerinizi de anında iletebilirsiniz.

Muğla’daki önemli yerlere ulaşım bilgisi ne de yer veren Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, planlı veya plansız su kesintilerinden de anlık bildirimler ile haberdar olabiliyorsunuz. Evraklarınız için elektronik belge doğrulama özelliği de sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri