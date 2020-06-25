Akıllı telefonunuzda birbirinden farklı cinayetleri çözecek gizemli bir dedektif olmak ister misiniz?

Soruya evet yanıtını veriyorsanız oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Murder Mystery’i denemenizi öneririz.

İki farklı mobil platformda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Murder Mystery’de oyuncular gizemli bir dedektifi canlandıracak ve onlarca farklı cinayetlerin gerçek suçlularını bulmaya çalışacaklar.

60’dan fazla karmaşık cinayetin yer aldığı oyunda internet bağlantısı olmadan hikâye eşliğinde ipuçları toplayacak, doğru suçluların peşine düşecek ve cinayetleri aydınlatmaya çalışacağız.

Yapım içerisinde birbirinden farklı seçim ekranları ile karşılaşacak olan oyuncular, yaptıkları seçime göre oyun içerisinde ilerleme fırsatı bulacaklar.

Yapılan seçimler oyunculara olumlu ve olumsuz sonuçlar doğuracak.

Oyuncu incelemelerinde beklentileri karşılayan yapım milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.