Bulmaca oyunları arasında yer alan ve alışılmışın dışında bir deneyim sunan My Poly Artbook oyuncularına eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Playgendary Limited tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan My Poly Artbook 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken düzenli olarak da güncellemeler alıyor.

Birbirinden farklı onlarca bulmacanın yer aldığı oyunda adeta beyin jimnastiği yapacak, birbirinden kolay ve zorlu bulmacalar arasında dolaşma fırsatı bulacağız. Boş zamanlarımızda oldukça etkileyici bir oynanış sunacak olan yapım her yaştan oyuncuya sahip bulmaca seviyelerine sahip.

Ekranda yer alan parçaları doğru bir şekilde birleştirerek bulmacaları çözmeye çalışacağımız oyunda ilerlemeye dayalı bir oynanış yer alıyor.