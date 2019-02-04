Nadir Döviz uygulaması ile Android cihazlarınızdan döviz ve altın fiyatlarının değişimini anlık olarak takip edebilirsiniz.

Yatırım veya iş gereği altın ve döviz fiyatlarıyla yakından ilgileniyorsanız, Nadir Döviz uygulamasında anlık olarak alış ve satış fiyatlarının değişimini görebilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve daha birçok türdeki döviz ve altın fiyatlarını listeleyen uygulamada, fiyatların güncellendiği tarih ve saati de görebiliyorsunuz.

Fiyat değişimlerinin yanında sektör ile alakalı haberler ve içeriklere de yer veren Nadir Döviz uygulamasında, firma hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz gibi iletişim bilgilerine de erişebiliyorsunuz. Eğer siz de döviz ve altın fiyatlarını yakından takip etmek istiyorsanız, sade ve kolay bir arayüz sunan Nadir Döviz uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.