İndir 19.00 MB
Nadir Döviz 4 (Android)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Yaşam
  4. Nadir Döviz - Android için Döviz ve Altın Fiyatları Uygulaması

Nadir Döviz

4
Android
Nadir Döviz
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Döviz ve altın fiyatlarını Nadir Döviz uygulaması üzerinden takip edebilmeniz mümkün.

Nadir Döviz uygulaması ile Android cihazlarınızdan döviz ve altın fiyatlarının değişimini anlık olarak takip edebilirsiniz.

Yatırım veya iş gereği altın ve döviz fiyatlarıyla yakından ilgileniyorsanız, Nadir Döviz uygulamasında anlık olarak alış ve satış fiyatlarının değişimini görebilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve daha birçok türdeki döviz ve altın fiyatlarını listeleyen uygulamada, fiyatların güncellendiği tarih ve saati de görebiliyorsunuz.

Fiyat değişimlerinin yanında sektör ile alakalı haberler ve içeriklere de yer veren Nadir Döviz uygulamasında, firma hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz gibi iletişim bilgilerine de erişebiliyorsunuz. Eğer siz de döviz ve altın fiyatlarını yakından takip etmek istiyorsanız, sade ve kolay bir arayüz sunan Nadir Döviz uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kuru Kafa Görünümlü Asteroid Bir Kez Daha Dünya'yı Teğet Geçecek İNTERNET Kuru Kafa Görünümlü Asteroid Bir Kez Daha Dünya'yı Teğet Geçecek
Günlük Döviz Kurları (Dolar, Euro) Takibi İçin En İyi Siteler LİSTELER Günlük Döviz Kurları (Dolar, Euro) Takibi İçin En İyi Siteler
Kuru Temizleme Şirketleri Unutulmuş USB Belleklerle Dolu! TEKNOLOJİ Kuru Temizleme Şirketleri Unutulmuş USB Belleklerle Dolu!
Steam Döviz Kuru Fırsatçılarına Kilit Vuruyor OYUN Steam Döviz Kuru Fırsatçılarına Kilit Vuruyor
Google Maps Haritalarına King Kong'un Kuru Kafa Adasını da Ekledi İNTERNET Google Maps Haritalarına King Kong'un Kuru Kafa Adasını da Ekledi
Nadir Pokemon'u Yakalayınca Sevinçten Kalp Krizi Geçirerek Öldü! OYUN Nadir Pokemon'u Yakalayınca Sevinçten Kalp Krizi Geçirerek Öldü!