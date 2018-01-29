Nefis Yemek, videolu yemek tarifleri içeren ücretsiz mobil uygulama. Mutfakta yenisiyseniz, yeni tatlar denemek istiyorsanız, diyet yemeklerinden zeytinyağlılara hamur işinden kahvaltıya birbirinden leziz menüleri bir araya getiren bu uygulama Android telefonunuzda kesinlikle olmalı.

Yalnız yaşayanlar, mutfakla arası pek olmayanlar için hayat kurtarıcı uygulamalar arasında yemek tarifleri. En zengin mutfak olan Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini bir araya getiren uygulamalardan biri Nefis Yemek. Sürekli güncellenmesi ve tüm tarifleri videolu anlatımla sunması ile öne çıkıyor. İçerisinde her damak tadına ve beslenme şekline uygun yemek tarifleri mevcut. Ağız sulandıran kapak görselleriyle süslenen yemeklerin yapılışını gösteren videoların yanında kısa açıklamaları, kaç kişilik olduğu, hazırlama ve pişirme süresi bilgisi gösteriliyor.

Videolu yemek tarifleri arasında yok yok. Yemek tarifleri aperatif ve kahvaltı, bakliyat, çorba, diyet, et yemekleri, hamur işi, içecek, makarna, tatlı, zeytinyağı gibi kategorilere ayrılmış.