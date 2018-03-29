Notch Remover, iPhone X gibi çentikli ekranına sahip Android telefonlarda çentiği gizleyen ücretsiz bir uygulama. Sensörleri toplayan çentik bölümünden memnun değilseniz, bu uygulamayı tavsiye ederim. Ekranın üst bölümünü tamamen siyah bant çekerek çentikten kurtarıyor.

iPhone X ile çok konuşulmaya başlanan ve üst seviye Android telefonlarda görmeye başladığımız çentik bölümünü rahatsız edici bulanlar için hazırlanmış uygulamalardan biri Notch Remover. Telefonunuzun ayarlarında çentiğin kaldırılmasına, düzenlenmesine ilişkin bir ayar yoksa bu uygulamayı kullanarak ekranın sadece ortasının değil, tamamının siyah olmasını sağlayarak çentiği göze çarpmayacak hale getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken; “Hide notch”u açmak. Çentiğin yüksekliğini ayarlamanız için de bir seçenek mevcut.