Mobil platformda Android işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak hizmet veren Numbers Game – Numberama, onlarca rakamın arasında ikili eşleştirmeler yaparak puan toplayacağınız eğitici bir oyundur.

Siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu göz yormayan basit grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı sütun ve satır sayılarından oluşan bulmaca tahtalarındaki aynı rakamları ya da toplamı 10 yapan iki rakamı farklı kombinasyonlarda eşleştirerek puan toplamaktır.

İki aynı rakamı veya toplamları 10’ eşit olan iki rakamı alt alta ya da yan ayana pozisyonlarda eşleştirerek amaca ulaşabilirsiniz. Seviye atladıkça daha zorlu bölümlerde yarışabilir ve çoklu blokların yer aldığı bulmacaları çözebilirsiniz.

İlerleyen seviyelerde satır ve sütun sayılarını artırarak daha çok rakamla eşleştirmeler yapabilir ve sayısal hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

Klasik oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Numbers Game – Numberama, sürükleyici bulmacaları ve zeka geliştirici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.