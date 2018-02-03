Opened uygulaması, kişisel eşyalarınızı korumanız için Android cihazlarınızdan etkili bir çözüm sunuyor.

Evde dolabınızı, çekmecelerinizi veya diğer bölümleri başkalarının karıştırmasından rahatsız olabilirsiniz. Birilerinin eşyalarınızı karıştırdığını düşünüyorsanız, bu kişiyi kolayca bulabilmenizi sağlayacak Opened uygulamasından bahsedelim. Uygulamayı aktif hale getirdikten sonra çekmece ya da dolap gibi bölümlere telefonu yerleştirip kapağı kapatmanız gerekiyor. Telefonunuz karanlık bir ortamda olduğundan, çekmece veya dolabınız açıldığında otomatik olarak etkinleştirdiğiniz eylemler devreye girecektir.