Ordum Kart uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan toplu taşıma araçlarının saatlerini görebilir ve bakiyenizi kontrol edebilirsiniz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Ordum Kart uygulaması, şehir içi ulaşımda kullanılan Ordum Kart için oldukça faydalı özellikler sunuyor. Kartınızın kullanım geçmişini inceleyebileceğiniz Ordum Kart uygulamasında, online bakiye yükleme özelliğini kullanarak dolum yapabilirsiniz. Online yükleme yapmak istemiyorsanız, en yakın dolum bayilerini de yine uygulama üzerinden görüntüleyebilmeniz mümkün.

Ulaşım için kullanacağınız araçların hareket saatlerini ve geliş saatlerini görüntülemenize olanak tanıyan Ordum Kart uygulamasında şehir için ulaşımda kendi rotanızı çizerek hedefinize kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Bunların yanında, Popüler Yerler bölümünü kullanarak da şehirdeki en gözde yerleri keşfe çıkabilirsiniz. Tüm bu özellikleri akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz Ordum Kart uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri