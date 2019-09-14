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Pair Frenzy 1.0.19 (Android)
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  5. Pair Frenzy - Android için Bulmaca Oyunu

Pair Frenzy

1.0.19
Android
Pair Frenzy
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika vakit sunan bir bulmaca oyunu

Pair Frenzy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Pair Frenzy, hafıza becerilerinizi konuşturabileceğiiz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda doğru eşleştirmeleri yaparak ilerliyorsunuz. Çocukların beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Taş blokları döndürüp uygun konumlarına yerleştirmeye çalıştığınız Pair Frenzy oyununda işiniz bir hayli zor. Zorlu düşmanların da üstesinden gelmeniz gereken Pair Frenzy oyununu sakın kaçırmayın.

Pair Frenzy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 