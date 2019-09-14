Pair Frenzy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Pair Frenzy, hafıza becerilerinizi konuşturabileceğiiz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda doğru eşleştirmeleri yaparak ilerliyorsunuz. Çocukların beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Taş blokları döndürüp uygun konumlarına yerleştirmeye çalıştığınız Pair Frenzy oyununda işiniz bir hayli zor. Zorlu düşmanların da üstesinden gelmeniz gereken Pair Frenzy oyununu sakın kaçırmayın.

Pair Frenzy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.