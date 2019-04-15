Çeşitli eşleştirme görevlerini tamamlayarak sıfırdan bir park inşa edebileceğiniz ve şehri sevimli hayvanlarla doldurabileceğiniz Park Town, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı renge ve şekle sahip onlarca blok yığını arasından doğru eşleştirmeleri yapmak ve altın kazanmaktır. Şekli ve rengi aynı olan en az 3 bloğu yan yana getirerek eşleştirmeleri başarıyla tamamlayabilirsiniz. Bu sayede altın kazanabilir ve park için gerekli tüm eşyaları satın alabilirsiniz. Hayalinizdeki parkı inşa edebileceğiniz ve eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı meyve ve çiçeklerden oluşan yüzlerce eşleştirme bölümü yer almaktadır. Ayrıca eşleştirmelerden kazandığınız altınlarla satın alabileceğiniz birçok park eşyası ve malzemesi bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Park Town, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.